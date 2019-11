Hospital Veterinário em Santa Cruz do Sul ficará pronto em março

publicidade

A adaptação do prédio, onde funcionará o Hospital Veterinário de Santa Cruz do Sul, deve ficar pronta no mês de março do próximo ano. A Prefeitura e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) iniciaram as obras às margens da RSC 287, na localidade de Linha Pinheiral. O prédio conta com 1,8 mil metros quadrados.

Para a execução do serviço, houve o repasse de R$ 1 milhão pelo município. O investimento total será de R$ 6 milhões, sendo R$ 2 milhões para a compra de equipamentos.

A reforma completa vai contar com troca de todos os pisos, edificação de paredes e divisórias, forros, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, confecção de mezanino, nova fachada, instalação de elevador e gerador de energia, centro e rede de gases medicinais e sistemas de climatização e combate a incêndio. Também haverá a execução de ampliações de cerca de 300 metros quadrados e obras externas com novos portões, cercamento, iluminação do pátio e estacionamento.

No local onde funcionará o hospital, haverá a realização de consultas, vacinas, exames de imagem e de análises clínicas, internações, tratamento oncológico e cirurgias de alta complexidade em animais de grande e de pequeno porte. O projeto das obras é das arquitetas Graziela Assmann e Diana Inês Arend, que buscaram referências em outras instituições localizadas em Ijuí e Passo Fundo.

O hospital disponibilizará procedimentos para a Prefeitura, ONGs, protetores independentes e pessoas de baixa renda. O coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unisc, professor Andreas Köhler, destaca que a instalação da estrutura é um passo fundamental para a prática dos estudantes e para ensinar os alunos a realizar atendimentos mais próximos da realidade do mercado de trabalho.