Hospital Vida & Saúde oferece exames para colaboradores em Santa Rosa

O Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa vai ofertar 50 exames de mamografia para colaboradores com mais de 40 anos de idade, que não estejam com estes exames em dia. Esta é uma das ações que integram a programação do Outubro Rosa, o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

No setor de oncologia são realizadas atividades interativas, incluindo lanche especial, bingo, orientações e atividades com fisioterapeuta. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Hospital também preparou uma semana especial para as colaboradoras, que alertam para a importância da prevenção e do autocuidado. A partir do dia 18, estão programadas atividades laborais, ações informativas voltadas à alimentação saudável e sessões de Práticas Integrativas. A programação também está no meio digital. No dia 20 de outubro, uma palestra alertando sobre a prevenção ao câncer de mama será transmitida pelo canal do Hospital no YouTube.

Mais de 900 pacientes dos 22 municípios da região são atendidos no setor mensalmente, passando pelos tratamentos de quimioterapia e radioterapia e realizando consultas médicas com especialistas, bem como acompanhamentos com equipe multiprofissional.

