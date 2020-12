Identificado surto do novo coronavírus em Lar de Idosos de Sapucaia

publicidade

Um surto do novo coronavírus foi identificado pela Prefeitura de Sapucaia do Sul em uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), no bairro Capão da Cruz. Dos 36 idosos que vivem no local, 30 testaram positivo para Covid-19, e dos 15 funcionários, cinco também tiveram resultado positivo para a doença.

A Administração ainda informou que na sexta-feira, um idoso que estava internado no Hospital São Camilo, em Esteio, faleceu. Outros quatro idosos e uma funcionária do mesmo lar, seguem hospitalizados. A Vigilância em Saúde do município já notificou a Instituição para a tomada de providências e está acompanhando a situação através do contato constante com os responsáveis legal e técnico do estabelecimento, a fim de que sejam feitas todas as adequações necessárias e que sejam seguidos todos os protocolos exigidos nestes casos.

