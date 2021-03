Idosos de 78 anos ou mais receberão a primeiro dose da vacina em Caxias

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul reforça que o drive-thru que ocorrerá apenas nos Pavilhões da Festa da Uva nesta terça e quarta-feira tem como público-alvo apenas idosos de 78 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose. Idosos de 80 anos ou mais que já foram vacinados com a primeira dose devem aguardar a divulgação de datas e locais para aplicação da segunda dose do imunizante.

Para iniciar a imunização, é obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF e, se tiver, o idoso deve levar o Cartão SUS. O drive-thru ocorrerá das 9h às 17h.

Os idosos que não puderem comparecer ao drive-thru para a primeira dose serão vacinados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Datas, locais e horários serão informados oportunamente. Todas as informações são divulgadas nos canais oficiais da Secretaria da Saúde e da Prefeitura.