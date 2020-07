Idosos recebem medicação controlada em casa em Bento Gonçalves

publicidade

Uma das medidas adotadas pela Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves na prevenção ao coronavírus é a entrega de medicamentos controlados nas residências dos pacientes atendidos pelo Espaço de Saúde do Idoso. Classificados como grupo de risco, com a iniciativa, eles não precisam sair de casa para buscar a medicação de uso contínuo nas farmácias municipais, minimizando os riscos de contaminação.

Inicialmente, a equipe médica e de farmacologia realizou busca ativa no banco de dados do serviço para identificar os moradores que tinham receitas cadastradas e faziam a retirada regular dos remédios. Medicamentos para hipertensão, diabetes e controle da dor estão entre os principais distribuídos.

As entregas iniciaram nesta sexta-feira pela equipe das farmácias. O prefeito Guilherme Pasin acompanhou as visitas. "Precisamos que os grupos de risco permaneçam em casa. Não fazia sentido que eles tivessem que ir até o serviço de saúde buscar a medicação. Nossas equipes buscaram os pacientes, e hoje estamos entregando a medicação, com segurança em suas residências", disse.