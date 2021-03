Idosos recebem segunda dose da vacina contra Covid-19 a partir de quarta-feira em Canoas

publicidade

A vacinação dos idosos que já receberam a primeira dose contra o novo coronavírus deve ser retomada a partir desta quarta-feira, em Canoas. A aplicação do imunizante estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A recomendação é para que os primeiros idosos vacinados, na faixa etária acima de 85 anos, procurem a UBS de referência no bairro onde reside, após 28 dias da aplicação da primeira dose. A Secretaria Municipal da Saúde informa que todos os que receberam a primeira dose já têm garantida a segunda.

O município de Canoas recebeu, na sexta-feira, um lote com 4.550 vacinas CoronaVac, destinadas exclusivamente para aplicação da segunda dose, data em que os profissionais da saúde começaram a receber a segunda dose do imunizante. O reforço para esse público será aplicado na Sala de Imunização do HU, localizada na avenida Farroupilha, 8001, bairro São José, mediante agendamento realizado através de um formulário online.

Veja Também