Idosos são orientados sobre prevenção contra o novo coronavírus em Garibaldi

O município de Garibaldi foi contemplado com recursos do Conselho Estadual da Pessoa Idosa para a implantação do projeto “Cuidado e Cidadania ao Idoso Prioritário”. Uma técnica de enfermagem foi contratada para fazer atendimento domiciliar a pessoas com mais de 60 anos de idade, prioritariamente os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS, concedido a pessoas que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo.

Com os devidos cuidados de higiene e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), a profissional da saúde faz visitas de orientação aos idosos, especialmente em relação ao coronavírus, disponibilizando as informações preventivas necessárias, além de identificar possíveis sintomas.

A meta é visitar 600 idosos nos cinco meses de vigência do projeto. Além do trabalho da técnica em enfermagem, o recurso de R$ 50 mil será destinado a aquisição de cestas básicas de alimentos e de produtos de higiene e limpeza, a serem destinadas aos beneficiários do BPC.

“É muito importante termos a oportunidade de viabilizar este trabalho no momento em que estamos vivendo, uma vez que os idosos estão no grupo de risco de contágio do Covid-19 e são orientados a permanecer isolados em casa desde o início da pandemia”, avalia o secretário municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social, Calvete Poleto.