Igrejinha alerta população para frio intenso nos próximos dias

Com o alerta de uma massa de ar frio avançando sobre o Estado, o município de Igrejinha já está preparado para atender a população de rua e todos aqueles que necessitarem de auxílio. Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, algumas medidas de segurança foram definidas para evitar os danos causados pelo frio, e garantir locais para atendimento de pessoas em situação de rua, bem como o acesso a cobertores e agasalhos para as famílias que mais necessitarem.

Para o comandante dos Bombeiros Voluntários de Igrejinha, Joni Feltes, em dias frios os cuidados com aquecedores e fogões à lenha precisam ser redobrados. “É necessário manter crianças a uma distância segura dos equipamentos, evitando a possibilidade de queimaduras. O cidadão também precisa ter cuidado com o local de instalação dos aparelhos, não encostando em cortinas, roupas de cama, toalhas ou qualquer outro material combustível, visando evitar a ocorrência de incêndios. Manter a circulação de ar é essencial, pois os aquecedores queimam o oxigênio do ambiente e podem levar à morte por hipóxia. Para evitar sobrecarga nos circuitos elétricos, que podem causar princípios de incêndio, recomenda-se não ligar aparelhos de alta potência ao mesmo tempo.”

As pessoas em situação de rua terão abrigo junto ao CREAS, com uma estrutura pronta para o atendimento até a próxima segunda-feira. “Estamos preparados para atender a população durante essa onda de frio que se aproxima. Nossas equipes técnicas estarão de plantão para atendimento, prestando todo apoio necessário, em especial para aqueles em situação de rua, que receberão abrigo junto ao CREAS”, destaca o prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle.

À comunidade, o apelo é que contribuam com a doação de agasalhos, roupas de inverno e cobertores para distribuição nos dias de frio extremo. Uma equipe técnica estará recebendo as doações no CRAS ou na prefeitura, nos horários de expediente, que serão distribuídos para quem necessitar.