Igrejinha e Passo Fundo arrecadam e distribuem alimentos a famílias carentes

Mais de três toneladas de alimentos e produtos de limpeza foram arrecadados na ação realizada no Parque Almiro Grings, na cidade de Igrejinha. A atividade foi organizada pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST) a entidades assistenciais do município e região.

O presidente da AMIFEST, Tiago Petry, ressalta que muitas famílias estão passando por necessidade em função das questões sociais vivenciadas atualmente por conta da pandemia. Por este motivo, a entidade que organiza a Oktoberfest decidiu por reeditar a Grande Ação, uma iniciativa social já realizada em 2020 e que se repete neste ano. Ainda nos próximos dias, quem não pôde fazer suas entregas, pode realizar a doação junto à AMIFEST, no parque, no horário de funcionamento da entidade. Mais informações pelo telefone (51) 3545-1077.

Neste ano, a Grande Ação arrecadou 3,5 toneladas de alimentos não perecíveis, quatro mil litros de leite, 1,2 mil produtos de limpeza e 800 litros de água mineral. Esse volume, já expressivo, pode aumentar com as doações que ainda estão ocorrendo. "A gente sabe que o cenário em geral está bem difícil para todos, e tem muitas pessoas precisando, então queremos auxiliar um pouquinho, dentro daquilo que podemos realizar com o exemplo dos nossos voluntários, que se mobilizam todos os anos na atividade comunitária que é a Oktoberfest de Igrejinha", reforçou Tiago.

Já no Norte do Estado, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) entregou à prefeitura as mais de 2,5 toneladas de alimentos doados por funcionários da casa de saúde. Os alimentos não perecíveis foram arrecadados por profissionais de saúde e funcionários do hospital. O secretário de Cidadania e Assistência Social, Saul Spineli, destacou a ação do HCPF e disse que os produtos ajudam as famílias que enfrentam dificuldades acentuadas em função da pandemia.

O presidente do Hospital de Clínicas, médico Paulo Adil Ferenci afirmou que o HCPF se sente orgulhoso deste desprendimento e generosidade dos seus colaboradores que, cientes das carências da comunidade de Passo Fundo em razão da pandemia, juntaram-se e contribuíram com o que podiam para arrecadar estas mais de 2,5 toneladas de alimentos que serão distribuídos pela prefeitura.

A Administração Municipal informou que mesmo com o fim da campanha Passo Fundo Solidária, que arrecadou mais de 60 toneladas de alimentos não perecíveis, as ações de solidariedade continuam ocorrendo em Passo Fundo. Todas as doações arrecadadas são entregues pela prefeitura, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, para entidades assistenciais e para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Além de organizar a campanha, a prefeitura comprou 4,8 mil cestas básicas, acrescidas às doações da comunidade. Neste ano, outras 4 mil cestas já haviam sido distribuídas pelo município às famílias assistidas.

*Com informações dos correspondentes Stephany Sander e Agostinho Piovesan