Igrejinha fará blitz sanitária nas vias de entrada do município

publicidade

Com um aumento significativo do número de pessoas contaminadas pelo novocoronavírus no Vale do Paranhana, o município de Igrejinha, através do seu Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e com o apoio operacional do Corpo de Bombeiros Voluntários, iniciou na manhã desta quinta-feira, a realização de barreiras sanitárias nas principais vias de chegada a cidade.

Os veículos são abordados e higienizados e é realizada a medição da temperatura corporal dos condutores e passageiros. A equipe dos bombeiros também orienta quanto à utilização de máscara e álcool gel para aqueles que irão ingressar na cidade. O trabalho irá ocorrer de segunda a domingo de maneira itinerante, sempre nos acessos ao município e contempla também ações de higienização de espaços públicos como a Farmácia Municipal, Centro de Triagem, Hospital Bom Pastor e demais espaços públicos com grande circulação de pessoas.

Desde a semana passada, Igrejinha conta com uma Unidade de Triagem Municipal, que funciona 24 horas, de segunda a domingo. O espaço é destinado a todos os pacientes com sintomas gripais e está localizado no Ginásio do Parque de Eventos Almiro Grings. A cidade contabiliza, até a tarde desta quinta, 51 casos confirmados e três mortes por coronavírus.