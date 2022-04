Igrejinha realiza série de atividades e inaugurações nesta sexta-feira

publicidade

O município de Igrejinha, no Vale do Paranhana, realiza nesta sexta-feira uma série de atividades e inaugurações. Pela manhã, às 8h30min, aconteceu a entrega da nova sala do Centro de Educação Ambiental Augusto Kampff (CEAAK), situado na rua João Felipe Kampff, s/n, no bairro Moinho. O local presta serviços à escola promovendo e desenvolvendo a educação ambiental no município e região, por meio das mais diferentes atividades, oficinas e projetos, como dando suportes pedagógico ambientais às escolas.

Ainda pela manhã, às 10h30min, ocorreu a apresentação dos novos médicos de Igrejinha, no Centro Administrativo Prefeito Lauri Auri Krause. São nove profissionais contratados por meio do Processo Seletivo Simplificado recentemente realizado, que irão compor nossas equipes da saúde.

No período da tarde, ocorre a inauguração da Agroindústria Rochedo, prevista para às 15h30min. Espaço foi remodelado e ampliará a capacidade produtiva da Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Igrejinha (COOPAI). Na reforma e ampliação do prédio, que abrigava uma antiga escola, desativada desde 2000, foi investido um total de R$ 213.895,57. As obras iniciaram em abril de 2021 e abrange toda a estrutura, que possuía 172m² e recebeu a ampliação de 81m². Desta forma, a estrutura conta agora com 253m².

O prefeito de Igrejinha, Leandro Hörlle, destaca que a inauguração é resultado do trabalho realizado com os agricultores da cidade. “Em nosso município são mais de 400 famílias que complementam sua renda com atividades de cultivo. São várias as ações que buscam atender essas famílias, e a agroindústria é uma delas. Este novo e remodelado espaço beneficiará muito os associados da COOPAI, que há mais de 12 anos tem levado o nome da agricultura de Igrejinha para toda a região através dos produtos que comercializa.”

