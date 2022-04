Imbé registra o primeiro caso de dengue na história do município

publicidade

Foi confirmado nesta quarta-feira o primeiro caso positivo de dengue da história de Imbé, no Litoral Norte. Segundo a Vigilância em Saúde do município, a paciente é do sexo feminino, de 24 anos, moradora do centro da cidade. O monitoramento da dengue está sendo realizado pela Vigilância Ambiental em articulação com a Epidemiológica no município, por se tratar de uma doença epidêmica transmitida pela fêmea adulta do Aedes aegypti.

Conforme a coordenadora de Vigilância Ambiental, Halina Borba, uma pesquisa vetorial ocorreu em um raio de 300 metros ao redor do imóvel da paciente e foram encontradas larvas do mosquito. No dia 25 de março, o governo do Estado emitiu alerta epidemiológico de dengue para todo o Rio Grande do Sul e casos positivos da doença já foram confirmados em outras cidades do Litoral Norte.

A enfermeira Naiara Quadros, que monitora os registros suspeitos, ressalta que, caso alguma pessoa tenha um dos sintomas da dengue, deve procurar a unidade de saúde mais próxima. “Não há necessidade de ir direto à Policlínica Municipal, pois todas as USFs estão orientadas a atenderem os casos suspeitos sem precisar agendar consulta”, informa.

A Vigilância Ambiental lembra que a melhor forma de prevenir a dengue é a eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor. O contato do órgão é o (51) 3627-8288.

Veja Também