Imigrantes recebem orientações da Covid-19 em espanhol, crioulo e libras em Chapecó

publicidade

Diante do grande número de imigrantes que vivem na cidade, a Administração Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, lançou uma campanha de divulgação dos cuidados para prevenção da Covid-19 em língua crioula, espanhol e libras.

Segundo o Poder Público, o objetivo da campanha é reforçar o uso de máscara, álcool gel e distanciamento social para os imigrantes e também para os deficientes auditivos. Chapecó, cidade com 224 mil habitantes, conta com 15 mil imigrantes, pessoas de vários outros países que chegaram na cidade, especialmente para trabalhar no setor de agroindustrial.

A gravação em espanhol foi realizada pela venezuelana Yury Ruiz. Ela reside há quatro anos na cidade. Por sua vez a haitiana Sephora Figaro, que há oito anos mora em Chapecó, gravou em língua crioula e Juliane Janaína Leite Brancher, da Central de Intérpretes, fez a tradução em libras.

As mensagens para os imigrantes começam a ser divulgadas em carros de som, principalmente no bairro Efapi, local onde reside o maior número de imigrantes. Além disso, todos os vídeos serão postados nas redes sociais, site da prefeitura, grupos de WhattsApp dos imigrantes e também da Associação de Surdos de Chapecó.

Veja Também