Implantação de UTI em Carazinho está em fase final

A implantação da nova Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Caridade (HCC) de Carazinho está em fase final. Conforme a direção, a UTI terá capacidade maior que a estrutura atual, com 10 leitos de internação sendo dois para casos em que o paciente precise de isolamento respiratório. A estrutura poderá receber novas especialidades. A obra está localizada no pavimento superior do bloco da Unidade de Saúde Mental e será acessada pelo primeiro andar do prédio.

Segundo o diretor geral do HCC, Hélio Lütz, o investimento, que integra o planejamento estratégico de crescimento e modernização da instituição, é resultado de um convênio firmado com o Estado. Ele informou que o valor é de R$ 4 milhões, abrangendo as obras de construção civil e a aquisição de todos os equipamentos. “É fundamental aplicar recursos atualizados e funcionais para oferecer um serviço de melhor qualidade, otimizando o trabalho dos médicos e outros profissionais de saúde”, destaca.

Na avaliação do neurocirurgião Rafael Espanhol, a nova UTI será um divisor de águas na saúde de Carazinho e da região, devido às novas oportunidades que ela proporcionará. “Serão mudanças no aumento no número de leitos, que hoje é uma necessidade real da instituição e uma melhora na oferta do atendimento, visto que a estrutura é composta por equipamentos e materiais novos, resultando no aperfeiçoamento das equipes de enfermagem e médica”, detalha ele.

A direção informou que uma das preocupações foi garantir que a obra se torne referência, uma vez que toda a tecnologia investida, atualmente encontrada principalmente em instituições privadas, será destinada também para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A obra civil iniciou-se em maio de 2017 e a previsão de conclusão é para o primeiro trimestre de 2022.

