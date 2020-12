Início da construção de trincheira no contorno de Pelotas altera tráfego no entorno da cidade

publicidade

Com o início das obras da trincheira no contorno de Pelotas, km 526,5 da BR 116, a partir desta terça-feira haverá alterações no tráfego no entorno da cidade. Para permitir a escavação no local, o fluxo principal da rodovia será temporariamente deslocado para as ruas laterais, as quais irão operar em sentido único e em meia pista visando a segurança das comunidades lindeiras.

Com esta alteração, usuários que saírem da avenida Cidade de Lisboa em direção à Porto Alegre irão percorrer a rua lateral, acessando a rodovia no viaduto da avenida Herbert Hadler. Veículos que se deslocarem no sentido Porto Alegre/Pelotas serão direcionados para a rua lateral no km 525,2, próximo à indústria Vega, sem utilizar a elevada. O fluxo para motoristas que trafegam de Canguçu para Jaguarão também será concentrado na rua lateral, sem acessar a pista principal. Outra modificação é o bloqueio do cruzamento no sentido Passo do Salso para a avenida Cidade de Lisboa, sendo que os motoristas que quiserem acessar o Fragata deverão utilizar o viaduto da avenida Duque de Caxias.

O contorno de Pelotas é uma obra de duplicação rodoviária do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O trecho de 23,69 quilômetros localizado no Sul do Estado faz ligação ao Porto do Rio Grande pela BR 392 e é continuidade da BR 116. Com 95% de execução, os serviços estão direcionados para as intersecções da BR 116 com a avenida Cidade de Lisboa.

O projeto executivo prevê que no entroncamento da BR 116 com a avenida Cidade de Lisboa a rodovia seja rebaixada e nas laterais haja a proteção por taludes. Quando as obras estiverem concluídas neste ponto, o fluxo principal irá operar pela parte inferior, enquanto que o movimento de veículos que se deslocam do Passo do Salso em direção ao Fragata será exclusivo pela parte superior, no mesmo nível em que o trânsito flui atualmente.

Veja Também