Inaugurada 23ª Delegacia da Mulher no Estado

publicidade

Depois de duas décadas de espera, a Polícia Civil inaugurou uma unidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) em São Leopoldo. Assim, essa é a 23ª DP voltada para o atendimento de mulheres no Estado. A cerimônia de inauguração, que contou com a presença da chefe de polícia do Estado, delegada Nadine Anflor e do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, ocorreu na manhã desta segunda-feira.

Os atendimentos na nova unidade, situada na Rua São Paulo, nº 970, no Centro, já começaram a ser realizados e além da Deam, o prédio também é sede da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (3ª DPRM). O antigo endereço da Regional, na Rua João Alberto, no bairro Fião, abrigará, a partir de agora, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

O vice-governador destacou que para que a abertura da delegacia fosse concretizada, Estado e Município trabalharam juntos. "Foi um trabalho conjunto, sem apelo político algum, mas com interesse mútuo", destacou, lembrando que o aluguel do prédio, que custará R$15 mil por mês, será pago pela Prefeitura de São Leopoldo.

A nova delegacia, ainda contou com auxílio de empresários e moradores que doaram móveis, ar-condicionados e itens de decoração para as salas. O efetivo que atenderá na Deam, tem como titular a delegada Michele Arigony, quatro escrivães, quatro inspetores e um comissário, sendo cinco mulheres e quatro homens. "Estamos prontos para atender da melhor maneira possível as vítimas de violência doméstica, com atendimento especializado e acolhimento. Vamos fazer de tudo para mostrar a essas mulheres que a Polícia Civil se importa com elas", disse a titular.

O município de São Leopoldo conta com a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher desde 2015. O grupo inclui a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar, o Juizado de Violência Doméstica de São Leopoldo, a Secretaria de Políticas para Mulheres, o Centro de Acolhimento Jacobina e debate ações envolvendo o combate à violência contra a mulher.