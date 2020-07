Inaugurada nova emergência em Dois Irmãos

publicidade

A nova emergência do Hospital São José, em Dois Irmãos, foi inaugurada nesta sexta-feira. O espaço irá prestar todo o atendimento médico que ocorria no antigo Postão 24 Horas, que será desativado. "A partir das 19h desta sexta a Emergência já irá receber pacientes e o Postão funcionará até as 7h do sábado para uma transição tranquila para quem buscar atendimento", explica a prefeita Tânia da Silva.

A estrutura foi construída aos fundos do hospital, o que agilizará os atendimentos, tendo em vista que os prédios estão interligados. Os investimentos, de mais de R$ 1,5 milhão, são oriundos de financiamento com o Badesul e a estrutura será gerida pelo IBSaúde, atual administrador do Hospital São José.

Com cerca de 600 metros quadrados, a emergência possui sala de triagem, consultórios médicos, adulto e pediátrico, sala com leitos de observação e espaços administrativos com estrutura mais ampla e moderna. O prédio ainda terá três acessos: um para os atendimentos em geral, outro para o ingresso das ambulâncias do Samu, com acesso à chamada Sala Vermelha, que conta como três leitos, e ainda um espaço reservado aos pacientes com sintomas e suspeitas de Covid-19.

No total, o Hospital São José conta com cinco leitos montados e cinco de retagurada, para pacientes de coronavírus. Ainda como parte do projeto da obra, um bloco cirúrgico deve ser construído no segundo andar do prédio da emergência.