Inaugurado novo acesso à emergência do Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul

publicidade

O novo acesso ao setor de emergência do Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, cujas obras iniciaram em 2017 e deveriam ter sido entregues em agosto de 2018, foi inaugurado nesta terça-feira. As novas instalações contam com uma área de 420 metros quadrados e, no espaço, além da recepção e da sala de espera, também foram criadas duas salas de triagem, uma sala destinada à administração, quatro sanitários, sendo dois deles destinados para portadores de necessidades especiais.

A parte reformada engloba quatro consultórios, sala de higienização, sala de utilidades, outros dois sanitários e ilha de acolhimento. De acordo com a Prefeitura de Sapucaia do Sul, o investimento total da obra foi de R$ 1,8 milhão. A reforma e a criação de novos espaços representam mais qualidade e conforto aos pacientes, além de qualificar ainda mais a oferta de serviços e de atendimentos. A obra beneficia em torno de 148 mil habitantes que têm o hospital como referência para a saúde.

O diretor geral da casa de saúde, Tércio Erany Tedesco Júnior, disse que este é um pequeno passo para transformar o Getúlio Vargas uma referência não apenas para Sapucaia do Sul, mas para as cidades da região: “A saúde é uma necessidade de todos e um direito de cada cidadão”. Segundo o prefeito Volmir Rodrigues, esta é uma obra inovadora. “É também acolhedora e bonita, nos moldes que merece a população sapucaiense”, disse, enfatizando também o comprometimento e dedicação das equipes de saúde neste momento de pandemia.

A secretária estadual da saúde, Arita Bergamann, participou de forma virtual da inauguração do espaço e parabenizou o governo de Sapucaia por ter concluído a obra nos primeiros 100 dias de governo. “Estou impressionada com o comprometimento de vocês, que estão viabilizando à população este importante equipamento de saúde que ficará como um legado para a cidade.”