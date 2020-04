Incêndio atinge lancheria em shopping de Santa Maria

publicidade

Um incêndio atingiu, na noite desta sexta, a cozinha de uma lancheria no 3° andar do shopping Santa Maria, no centro da cidade. Uma pessoa ficou intoxicada e foi levada para a Unimed. As chamas teriam iniciado numa fritadeira e foram debeladas em seguida.

No momento do incêndio, existia pouco movimento no shopping. Uma densa nuvem de fumaça se espalhou por diversos setores do estabelecimento comercial. O restaurante da lancheria foi interditado.

Nesta sexta-feira, ocorreram 20 chamadas para o Corpo de Bombeiros em Santa Maria. A maioria dela envolveu fogo em vegetação por causa do calor de 30°C. Além da ocorrência no shopping, ocorreu um princípio de incêndio em uma casa Geriátrica na Vila Santos. A causa teria sido um curto circuito na secadora de uma máquina de lavar roupa. Ninguém ficou ferido.