Incêndio atinge pavilhão de empresa de fruticultura em Bom Jesus

publicidade

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de fruticultura, de propriedade da Schio, no início da manhã deste sábado em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. Conforme os bombeiros de Vacaria, o fogo teria iniciado por volta das 5h30min. As chamas foram controladas às 8h30min.

O fogo consumiu o pavilhão de 10 mil metros quadrados. Não houve feridos. O pavilhão está localizado na Avenida Guilherme Tell Francisconi, bairro Santa Catarina. Bombeiros de Vacaria e Canela e Caxias do Sul atenderam a ocorrência. As causa do início do incêndio estão sendo apuradas.

Em fevereiro, um outro pavilhão da empresa em Vacaria também foi destruído por um incêndio.