Incêndio atinge quatro hectares de vegetação em Eldorado do Sul

publicidade

Uma nuvem de fumaça na Estrada do Conde, em Eldorado do Sul, chamou a atenção até mesmo em Porto Alegre, onde podia ser vista, no final da tarde de sábado. Cerca de quatro hectares de vegetação incendiaram no local. Os bombeiros voluntários do município combateram as chamas, conseguindo eliminar todo os focos de incêndio no começo da madruga de domingo.

As chamas se concentravam na altura do quilômetro 108. "É um local de difícil acesso e é de praxe termos problemas ali. Há locais próximos que são de descarte. Pode ser até uma queima irregular de lixo", acredita o presidente dos Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul, Rudinei Silva dos Santos. Ele não descarta também que raios de sol possam ter incidido sobre vidro e gerado o início das chamas.

Conforme Santos, por se tratar de um local de difícil acesso, que apresenta focos de incêndio com frequência, muitas vezes é necessário deixar que o fogo chegue mais próximo da estrada para que os bombeiros iniciem o combate às chamas.