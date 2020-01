Incêndio deixa uma adolescente morta em Santa Maria

publicidade

Uma adolescente, 18 anos, morreu em um incêndio que destruiu sua residência, nesta quarta-feira, no bairro Nossa Senhora das Dores, na região Leste de Santa Maria. Segundo informações do Corpo de Bombeiros local, ainda não foi confirmado as causas das chamas que atingiu a casa na rua João Zwetsch por volta das 18h. Apesar da chuva, foi necessário dois caminhões de água para conter as chamas.