Incêndio em empresa de Novo Hamburgo é controlado

* Com informações de Felipe Faleiro

O incêndio de grandes proporções que atingiu uma empresa de injetável em Novo Hamburgo foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve feridos. Dois carros que estavam dentro do local foram queimados. A ocorrência foi atendida às 19h deste sábado após o alarme de incêndio da empresa ser acionado. No momento, não havia funcionários no local. Para conter as chamas, foram utilizados cinco caminhões de bombeiros, deslocados de quatro diferentes cidades, numa operação que durou ao menos duas horas.

"O telhado colapsou e o interior foi totalmente consumido. Havia muito depósito de material inflamável. As paredes, devido ao calor, correm risco de colapso", apontou o capitão Luciano Franco, do Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo, ao Correio do Povo.

Fogo está controlado, mas esta parede externa visível no vídeo pode colapsar, segundo Corpo de Bombeiros. Incêndio em empresa de Novo Hamburgo destruiu ela inteiramente por dentro, bem como dois carros e o telhado @correio_dopovo pic.twitter.com/8VdDSRyCR7 — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) February 12, 2023

Ainda de acordo com Franco, nenhuma residência do entorno chegou a ser atingida pelas chamas. No momento do ápice das chamas, a comunidade chegou a esvaziar as casas vizinhas e uma empresa de calçados. A densa fumaça foi vista de todas as partes da cidade.

A causa das chamas ainda é desconhecida. Contudo, o empresário e irmão do proprietário da empresa alega que os funcionários eram instruídos a desligar todos os equipamentos e a parte elétrica ao deixarem o local. Diariamente, cerca de 70 a 80 pessoas trabalham no espaço.

Acabam de chegar caminhões de frete na área do incêndio e pessoas auxiliam a colocar caixas com materiais da empresa nos mesmos, em Novo Hamburgo @correio_dopovo pic.twitter.com/oUVQefNsZt — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) February 11, 2023

Forte incêndio no início desta noite em uma empresa de calçados no bairro São José, em Novo Hamburgo. Corpo de Bombeiros no local.



🎥 @felipefaleiro pic.twitter.com/LxEINDsgx1 — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 11, 2023