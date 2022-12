Incêndio entre Canoas e Nova Santa Rita já dura mais de 24 horas

publicidade

Um incêndio em uma região de mata próxima a BR 448, entre Canoas e Nova Santa Rita, já está sendo combatido há mais de 24 horas. Segundo informações preliminares concedidas pelo oficial do 8º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) de Canoas, sargento Eduardo Brum, o atendimento ao combate das chamas começou na segunda-feira, por volta do meio-dia.

"Ainda não se sabe afirmar o que causou o início do fogo, nem se teve algum produto inflamatório, já que nossa prioridade é acabar esse incidente", disse, explicando que ainda há duas guarnições no local e que não há previsão de fim desta ocorrência. Um dos fatores possíveis, mas ainda não confirmado, é que o tempo seco possa ter contribuído para o acidente.

Foto: Alisson Moura

Em nota, a Defesa Civil de Canoas informou que esteve nesta terça-feira no local prestando apoio ao Corpo de Bombeiros, com equipamentos, orientação e um caminhão pipa com 20 mil litros de água, cedido pela Prefeitura de Canoas. "Por se tratar de um caso dentro do limite do município e que possui dutos inflamáveis da Petrobras, as equipes tinham a preocupação com o risco de explosão. Ainda havia a possibilidade da fumaça afetar a visibilidade das BRs 386 e 448. Após o controle do incêndio, a equipe da Defesa Civil deixou o local, que segue recebendo trabalho do Corpo de Bombeiros", citou em trechos do documento.