Infreaero realizará a gestão e operação do aeroporto de Passo Fundo

A Infraero foi contratada pelo governo gaúcho para gestão e operação do Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo. O contrato, firmado por meio da Secretaria de Logística e Transportes, tem prazo de 24 meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.

A companhia também ficará responsável pelo atendimento dos requisitos normativos e regulamentos, nacionais e internacionais, relativos à aviação civil, à infraestrutura e à segurança operacional e aeroportuária. O superintendente de Negócios da Infraero, Rodrigo Medeiros, destaca que a empresa vai garantir a gestão necessária para que o terminal gaúcho seja um importante elo de mobilidade, beneficiando não apenas Passo Fundo, mas também a região e o Estado.

O aeroporto Lauro Kurtz obteve autorização para retomar parte das operações no dia 30 de março. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a emissão do comunicado de interdição. Com isso, segundo o Departamento Aeroportuário do Estado, os pousos e decolagens estão permitidos apenas para aeronaves que não tenham motor turbojato. Os voos utilizarão a pista recém reformada, restritos ao período diurno.

A retomada da aviação regular depende de vistoria dos órgãos federais. Com investimento de R$ 50 milhões da União e do Estado, as obras no aeroporto estão concluídas, abrangendo terminal de passageiros, pátio das aeronaves e a taxiway.