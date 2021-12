Iniciada recuperação da ERS 305 e ERS 307, no Noroeste do Estado

publicidade

O governo do Estado iniciou, na região Noroeste, a recuperação da ERS 305, entre Tuparendi e Horizontina, e da ERS 307, entre Santa Rosa e São Paulo das Missões. Previstos no Plano de Obras 2021-2022, os trabalhos são executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

As frentes de serviço realizarão as atividades em 80 quilômetros, com foco nos trechos em condições críticas. As ações deverão ser finalizadas ainda este mês. “Destinamos R$ 8,6 milhões para a renovação das condições dessas duas rodovias, utilizadas como rotas para o escoamento de produtos e implementos agrícolas. Essas obras certamente trarão benefícios à nossa economia”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as intervenções beneficiarão as condições de segurança para o transporte de cargas e dos moradores da região. “Disponibilizamos esforços para realizar melhorias na pista, com a eliminação das irregularidades nos pontos críticos e a aplicação do microrrevestimento asfáltico. Na sequência, concluiremos os trabalhos com a sinalização”, explica o dirigente.

Veja Também