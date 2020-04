Instituto de Pesquisas em Saúde da UCS fará o diagnóstico da Covid-19

publicidade

A partir desta segunda-feira, o Instituto de Pesquisas em Saúde da Universidade de Caxias do Sul (UCS) inicia a realização do diagnóstico da Covid-19.

O espaço da Universidade terá a capacidade de realizar até 50 exames diários, utilizando o método RT-PCR. O laboratório da UCS terá dedicação exclusiva para a testagem e poderá receber amostras de particulares, convênios e da Secretaria Estadual da Saúde. Nos próximos dias, serão disponibilizadas informações sobre a coleta de amostras para exames particulares.

Na última semana, pesquisadores e funcionários receberam treinamento e passaram pela chamada fase de padronização, quando é estabelecido um modelo para a execução de teste e diagnóstico. Instalado na UCS, o laboratório vai ampliar o diagnóstico de Covid-19 na região. Tal medida agiliza o mapeamento do novo coronavírus e auxilia os órgãos de saúde na tomada de decisões de enfrentamento à pandemia.

O professor Asdrubal Falavigna, diretor da Área de Ciências da Vida, reforça que os gestores da saúde, conhecendo o número de pacientes com a doença, podem adotar medidas mais eficazes para o controle da Covid-19. Falavigna ressalta, ainda, que o número de exames diários poderá ser progressivamente aumentado de 50 para 200, de acordo com a demanda.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.