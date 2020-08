Itaqui registra dois primeiros óbitos pela Covid-19

publicidade

A Secretaria de Saúde de Itaqui anunciou dois óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira. A primeira vítima morreu logo após o meio-dia. Trata-se de um homem de 57 anos de idade, que encontrava-se internado desde o último dia 28 de julho na UTI da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.

O outro caso, também nesta segunda, refere-se a um itaquiense que estava em Porto Alegre há alguns meses, um idoso de 89 anos. Os sepultamentos acontecerão na cidade de origem de ambos.

No momento, são 231 casos confirmados da doença no município da Fronteira Oeste, sendo 105 ativos. Há ainda 248 pessoas monitoradas com síndrome gripal sintomática em isolamento domiciliar.