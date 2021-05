Jaguarão decreta situação de emergência

publicidade

O prefeito de Jaguarão, Favio Telis, decretou situação de emergência em função do temporal que atingiu a cidade da fronteira com o Uruguai no final da noite desta segunda-feira, início da madrugada desta terça-feira. A prefeitura e a Defesa Civil Municipal realizaram o levantamento dos estragos. Até o final da tarde, o bairro Bela Vista foi considerado o mais atingido, com aproximadamente 50 casas destelhadas.

Uma família composta por três pessoas, ficou desalojada e foi encaminhada para a casa de parentes. Em torno de 120 m² de lonas pretas foram distribuídas pela Defesa Civil regional.

A Defesa Civil do município distribuiu em torno de 60 metros do estoque de lona. Houve queda de energia em toda cidade. No final da manhã em torno de 70% do município teve a energia restabelecida. Além do vento, que autoridades do município acreditam que tenha ultrapassado os 80 km/h, houve grande concentração de granizo. Também foram registradas quedas de postes e árvores.

Um galpão usado para armazenamento de grãos, no Centro da cidade, desabou. A queda de uma parede que sustentava a estrutura metálica nos fundos do estacionamento da Brigada Militar atingiu seis viaturas que acabaram sendo danificadas. Não há registros de feridos.

Veja Também