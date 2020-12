Jairo Jorge apresenta primeiro escalão do governo de Canoas para 2021

publicidade

Em uma transmissão online feita na manhã desta terça-feira, o prefeito eleito de Canoas, Jairo Jorge, apresentou o primeiro escalão do governo que administrará a cidade durante os próximos quatro anos. Serão 17 secretarias, entre elas 14 finalísticas e três consideradas “meio”, cinco subprefeituras, três escritórios, além de assessorias que coordenarão núcleos que atuarão de forma totalmente integrada à população e base do governo.

Jairo Jorge garante que o trabalho de composição das equipes exigiu atenção e levou em consideração requisitos importantes como, experiência de gestão, experiência política e técnica. “São pessoas que tem história de trabalho, de dedicação e experiência. Buscamos pessoas que conhecem Canoas, mas nomes diferentes para trazer a mudança que queremos. Vamos trabalhar com metas e indicadores. Seremos um governo de resultado.”

Na composição do governo, o vice-prefeito eleito, Dr. Nedy, ficará à frente a Secretaria de Relações Institucionais e o atual coordenador da equipe de transição, Felipe Martini, que também foi coordenador de campanha, assume a Secretaria de Governança e Enfrentamento à Pandemia. Jairo Jorge diz que para as pastas de Educação, de Saúde e de Segurança, foram escolhidos profissionais altamente técnicos e altamente experientes.

A Educação contará com a professora Sônia Maria Oliveira da Rosa como titular. A Saúde será coordenada por Maicon Barros Lemos, formado em administração hospitalar e atual secretário da Saúde de Rio Grande. A Segurança ficará a cargo do delegado e ex-chefe da Polícia Civil do RS, Emerson Wendt.

Cesar Augusto e Simone Sabin, que concorreram à Prefeitura no primeiro turno, também coordenarão secretarias no governo Jairo Jorge. Cesar Augusto responderá pela pasta de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Simone Sabin pelo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Fabio Cannas é o chefe de gabinete.

Acompanhe quem assume as secretarias e as subprefeituras

Secretário de Relações Institucionais – vice-prefeito Dr Nedy

Secretaria de Governança e Enfrentamento a Pandemia – Felipe Marini

Secretaria da Fazenda – Luis Davi Vicensi Siqueira

Secretaria de Planejamento e Gestão – Rodrigo Vieira de Assis

Procuradoria-Geral do município – Cesar Augustus Collaziol Palma

Controladoria-Geral do Município – Roger Almeida

Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais – Gabriel Gonçalves

Secretaria da Cultura – Wolmar Pinheiro Neto

Secretaria Esporte e Lazer – Carlos Volmar Jaques Lanes

Secretaria de Meio Ambiente – Paulo Roberto Ritter

Secretaria de Transporte e Mobilidade – José Francisco Nunes

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Cesar Augusto Ribas Moreira

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação – Simone Sabin

Secretaria de Serviços Urbanos – Sandra Bartosiak Silva

Secretaria de Obras – Sergio Giugno

Secretaria de Cidadania – Paulo Roberto de Lima Bogado

Secretaria de Educação – Sônia Maria Oliveira da Rosa

Secretaria Saúde – Maicon de Barros Lemos

Secretaria de Segurança – delegado Emerson Wendt

Subprefeituras

Região noroeste – Maria Aparecida Rodrigues

Região sudoeste – Herbert Poersch

Região Sudeste – Neuza Martins Rufatto

Região Nordeste – Denilson Oliveira Santos

Região Central – Ana Paula de Moraes de Castilhos