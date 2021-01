Jovem morre afogado no rio Gravataí

publicidade

Cauê Rocha dos Reis, de 18 anos, morreu afogado em um balneário na localidade do Passo dos Negros, na divisa entre Alvorada e Gravataí,na tarde de sábado. Ele tomava banho nas margens do rio Gravataí quando desapareceu. Os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros de Alvorada ainda no início da tarde.

Os Mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) de Porto Alegre ajudaram a localizar o corpo na manhã de domingo. Ele estava submerso a uns dez metros de distância do local onde o jovem nadava, na foz do rio Gravataí. As causas do afogamento não foram esclarecidas e devem ser investigadas pela perícia.