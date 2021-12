Juiz visita reús condenados das Kiss no presídio de São Vicente do Sul

publicidade

O juiz Ulysses Fonseca Louza, titular da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, visitou os integrantes da Banda Gurizada Fandagueira, Luciano Bonilha e Marcelo dos Santos, no presidio Estadual de São Vicente do Sul. Condenados no julgamento do caso Kiss, Marcelo e Luciano se apresentaram no presidio e foram presos na terça e quarta-feira, respectivamente.

Procurado pela reportagem do Correio do Povo sobre a causa da visita aos dois músicos, Ulysses afirmou que "estava fazendo uma visita de rotina nos 11 presídios que são da minha responsabilidade e ocorreu a coincidência, um dia após estarem presos, de visitar o Presidio Estadual de São Vicente. Tenho um cuidado especial com todos os presídios que estão sob minha coordenação e acho que faço um bom trabalho, que tem como foco a recuperação dos detentos”, lembrou.

Sobre Luciano e Marcelo, afirmou que esteve no local para fazer uma audiência de custodia com os dois para saber como estão, principalmente no que se refere a saúde. "Os dois estão em um presídio seguro e de excelentes condições", afirmou o juiz.

