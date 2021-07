La Prima Vendemmia vai doar mais de R$ 100 mil ao Hospital São Carlos de Farroupilha

publicidade

Prevista para janeiro e fevereiro de 2022, a 15ª edição da La Prima Vendemmia, em Nova Roma do Sul, foi adiada. A comissão social da festa tomou a decisão de destinar parte do valor que seria investido no evento para o Hospital São Carlos, de Farroupilha. A instituição recebe os pacientes da cidade e foi essencial na luta contra a Covid-19. Segundo a comissão social, outros formatos para a festa foram ventilados, mas a decisão unânime foi a de destinar R$ 110 mil ao hospital, como forma simbólica de agradecimento. O valor representa uma doação de, aproximadamente, R$ 30,00 por morador de Nova Roma do Sul.

O valor destinado será utilizado para despesas de custeio da instituição. A doação ainda depende do aval do legislativo municipal, que deve apreciar o projeto de lei já nas próximas semanas. Com a Lei aprovada, o repasse deve ser efetuado em janeiro de 2022, quando o evento seria realizado. “A comissão entende que, mesmo em um cenário onde toda população poderá estar vacinada em dezembro, não existem motivos para grandes celebrações já em janeiro”, justifica o prefeito Douglas Pasuch. Ele destaca ainda que fazer o evento de forma tradicional no início do próximo ano implicaria em mobilizar a comunidade e percorrer a região já nos próximos meses.

