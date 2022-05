Lajeado libera vacina contra Influenza para a população em geral

publicidade

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde, passou a disponibilizar doses de vacina contra a Influenza para a população em geral. Até o momento, apenas os grupos prioritários podiam ser imunizados. As doses já estão disponíveis nas Unidades de Saúde do município.

Por conta da baixa procura pela imunização e pelo considerável número de doses que o município dispõe, a Secretaria de Saúde optou por ampliar o público-alvo da imunização. Já estavam aptos para receber a vacina crianças de 6 meses até 9 anos completos; pessoas acima de 55 anos; profissionais da saúde; gestantes; puérperas; trabalhadores da educação; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; rodoviários; trabalhadores portuários; e pacientes crônicos. Para as crianças é obrigatório a apresentação da caderneta de vacinação.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe iniciou em abril. Até o momento, a estimativa é de que apenas 40% do público-alvo foi imunizado. A iniciativa de liberar a imunização para a população em geral visa ampliar a cobertura vacinal contra a doença.

