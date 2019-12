Leilão de Aperos vence a 41ª Califórnia de Uruguaiana

publicidade

A 41ª Califórnia Canção Nativa do Rio Grande do Sul – matriz dos festivais gaúchos, nascida em Uruguaiana há 48 anos – foi concluída no início da madrugada deste domingo com o Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa lotado aguardando pelo resultado que apontou a milonga “Leilão de Aperos” – composição de Flávio Saldanha e Nilton Ferreira – interpretação de Vinícius Brum, como a vencedora da Calhandra de Ouro 2019, ficando também com o prêmio de melhor letra.

A Calhandra de Prata e Canção Popular, eleita pelo público, – foi o valseado “Guria” – trabalho de Jaime Ribeiro e Maxsoel – defendida por Nicole Carrion, também escolhida como melhor intérprete do evento. E, a Calhandra de Bronze ficou com “O Anjo e o Louco” uma mazurca de Vaine Darde e Lenin Nunes – solistas Loma e Lenin. Melhor instrumentista Felipe Goulart.

Entre os momentos emocionantes da edição a homenagem a Mário Barbará Dornelles - pelo intérprete Maurício Barcellos e grupo. Marinho, morto em maio de 2018, representou uma das fases mais brilhantes do evento com músicas imortalizadas a exemplo de Desgarrados, Campesina, Colorada e Roda Canto - fruto de trabalhos com os parceiros Sérgio Napp e Apparício Silva Rillo.

A final contou com 12 canções disputando os três principais troféus e premiação paralela. No espetáculo de intervalo que antecedeu os premiados – o uruguaianense João de Almeida Neto interpretou uma série de sucessos do movimento, renovado motivo de emocionada reação do público presente.