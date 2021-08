Leite confirma recuperação de trecho da RS 122 entre Caxias e Farroupilha

publicidade

O governador Eduardo Leite confirmou ao prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, em audiência realizada nessa segunda-feira no Palácio Piratini, a recuperação dos trechos da RSC 453, a Rota do Sol, e da RS 122, entre Caxias e Farroupilha. Assim que a manutenção do trecho norte da Rota for concluída, a ligação das duas cidades via RS 122 será priorizada. “O governador já nos deu retorno sobre o trecho Caxias-Farroupilha. Em breve teremos a recuperação dessa via, que reivindicamos há bastante tempo”, disse Adiló.

O encontro também tratou sobre à possível adesão de Caxias ao programa Negocia RS. O Estado tem uma dívida com o município referente à área da saúde de pouco mais de R$ 14 milhões. Por outro lado, Caxias solicitou ao Estado a cedência de sete hectares de uma área total de mais de 60 hectares pertencentes à Fepagro, no distrito de Fazenda Souza.

Na semana passada o secretário estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Luís Carlos Busato, esteve em Caxias do Sul e propôs ao prefeito Adiló que a totalidade da área seja entregue ao município como pagamento da dívida. O assunto está em negociação e no encontro foi levado ao conhecimento do governador.

