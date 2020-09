Leite se reúne com empresários para tratar sobre Reforma Tributária em Santa Maria

publicidade

O governador Eduardo Leite esteve reunido com prefeitos e empresários, nesta quarta-feira, no Centro de Eventos do Itaimbé Palace Hotel, em Santa Maria. O encontro teve como foco a Reforma Tributária. Antes de iniciar a reunião, ocorreu uma manifestação pacífica em frente ao hotel, que reuniu representantes de várias categorias ligadas ao setor de eventos (sonorização, gastronomia, decoração, empresas de formaturas e garfos).

O grupo teve acesso ao interior do hotel e foram recebidos pelo governador e prefeito Jorge Pozzobom. Na ocasião, eles entregaram um documento solicitando flexibilização para os eventos.

"Governador nossa situação a cada dia piora e temos pessoas que estão passando dificuldades e que recebem apoio de familiares e amigos para sustentar os filhos", disse Rosemiro Machado que trabalha no setor de sonorização. O governador afirmou que na próxima semana dará uma resposta através do prefeito Pozzobom.