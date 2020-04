Leitos de isolamento serão entregues nesta semana em Bento Gonçalves

publicidade

Como parte das ações de combate à pandemia do novo coronavírus em Bento Gonçalves, a ampliação de leitos foi uma das ações essenciais dentro do planejamento do município. Nesta semana, serão entregues os 40 leitos de isolamento no Complexo Hospitalar no bairro Botafogo para receber pacientes diagnosticados com a Covid-19.

A obra foi realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Bento Gonçalves e a iniciativa privada. O prefeito Guilherme Pasin ressaltou que o trabalho permite uma condição de a cidade enfrentar a situação. "Flexibilizamos os setores da economia, porque agora podemos enfrentar de frente esse vírus", disse.