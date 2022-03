Liberado retorno operacional na BR-116 em Morro Reuter

publicidade

Foi liberado neste final de semana o retorno operacional no km 209 da BR-116, trecho de Picada São Paulo, na cidade de Morro Reuter. A melhoria começou a ser implantada no ano passado por meio do contrato de manutenção e recuperação – firmado entre Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a prefeitura de Morro Reuter – após doação do projeto da Administração, elaborado para oferecer mais segurança e trafegabilidade.

No local foram executados serviços de terraplenagem, escavação em rocha, sistema de contenção de solos, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e instalação de sinalização vertical e horizontal. O tráfego no local não irá sofrer alterações, mas DNIT pede atenção redobrada aos motoristas na sinalização implantada já que o objetivo do retorno operacional é o de facilitar a trafegabilidade do local. “A conclusão da obra vai dar mais segurança a quem trafega por aqui”, disse a prefeita de Morro Reuter, Carla Chamorro.

Veja Também