Licitação do projeto de reforma do aeroporto de Santo Ângelo tem vencedor

publicidade

O plano de reforma e ampliação do Aeroporto Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, avançou mais uma etapa. A empresa Incorp – Consultoria e Assessoria foi declarada vencedora da licitação dos projetos básico e executivo das obras. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira.

Segundo a Secretaria de Logística e Transportes do RS, a projetista propôs R$ 595,7 mil pelos serviços, 15% a menos do que os R$ 700 mil que haviam sido destinados pelo Fundo Nacional de Aviação Civil.

A empresa deverá entregar os projetos em até seis meses, a partir da assinatura do contrato. As obras permitirão ao local receber aeronaves com capacidade acima de 140 passageiros.

Veja Também