Lideranças buscam recursos em Brasília para concluir ampliação de hospital em Caxias do Sul

Uma comitiva da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) estará em Brasília, na próxima segunda-feira, em busca de recursos públicos para a conclusão da obra de ampliação do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul. O objetivo da viagem é obter recursos via emendas parlamentares individuais, e o apoio da Bancada Gaúcha para a destinação de R$ 10 milhões para a conclusão da obra, especialmente para a compra de equipamentos e mobiliário hospitalar.

O Hospital Geral de Caxias do Sul é um hospital de ensino, 100% SUS e Acreditado Nível III de Excelência. É o hospital referência para 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul, abrangendo uma população de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas.

Depois de concluída a ampliação o HG saltará dos atuais 237 para 355 leitos, sendo destes 275 de internação e 80 para UTIs adulto, pediátrica e neonatal. O acréscimo de 118 leitos permitirá a criação de 87 novas vagas de internação e 31 de UTIs.

Ligado à FUCS, o Hospital Geral está em funcionamento desde março de 1998. A obra de ampliação do complexo hospitalar estava paralisada desde 2017 por falta de recursos financeiros.