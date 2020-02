Lideranças gaúchas e catarinenses se unem por ponte sobre o Rio Uruguai

publicidade

A construção de uma ponte no rio Uruguai para ligar as cidades de Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina, mobiliza os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) (RS) e da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). Atualmente, a travessia entre os dois Estados é realizada com uma balsa.

Os prefeitos das duas associações se reuniram na cidade catarinense de Itapiranga para avaliar as tratativas junto aos governos estadual e federal visando garantir os recursos para elaboração do projeto. A obra da ponte é reivindicada há 15 anos.

Segundo presidente da Amuceleiro, Carlos Vigne, a ligação dos dois Estados vai reduzir o custo do transporte e garantir um maior desenvolvimento econômico das regiões Celeiro e Oeste catarinense. “São duas regiões localizadas no extremo dos respectivos Estados. A falta de uma ligação através de uma ponte dificulta o transporte da produção e o próprio deslocamento das pessoas”, avalia. Vigne disse que a Unijuí deverá realizar um estudo sobre a necessidade da obra, incluindo os benefícios que essa ligação trará a grandes empresas nas áreas de suínos, aves e leite.

O presidente da Ameosc, Plínio de Castro, destacou que o encarecimento do transporte se dá em razão do atual modelo de transporte por balsa, que além de mais custo financeiro e perda de tempo, traz menos segurança no transporte. “Na reunião ficou estabelecido que num prazo de 60 dias as duas associações apresentar um relatório completo a respeito da importância da ponte e apresentando dados do potencial produtivo e social das regiões".

No encontro, também foi debatida a importância da agilização dos processos de federalização dos trechos da rodovia que liga o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, através das cidades de Barra do Guarita e Itapiranga. Os prefeitos reafirmam a necessidade do apoio político por parte de deputados e senadores gaúchos e catarinenses.