Limpeza urbana será retomada nesta segunda-feira em Rio Grande

Nesta segunda-feira será retomado o serviço de limpeza urbana em Rio Grande. O trabalho será executado pela empresa Phênix - Soluções em Mão-de-Obra Qualificada, segunda colocada no processo licitatório realizado para a área. O contrato já foi firmado.

A empresa foi convocada após o Executivo decidir rescindir o contrato com a prestadora anterior, a BH Produções e Serviços Ltda, em função de diversas irregularidades constatadas tanto na execução do serviço quanto na documentação e pagamento dos funcionários.

Conforme informações do secretário municipal de Controle e Serviços Urbanos, Marlon Soares, a partir de uma solicitação do município, cerca de 80% dos trabalhadores que trabalhavam na BH foram recontratados pela nova empresa. Aqueles que por ventura não puderam ser contratados, devem procurar os Centros de Referência em Assistência Social (Cras), onde as equipes da Secretaria de Cidadania e Assistência Social devem atendê-los.

Ainda segundo Santos, a nova empresa estará atuando com os equipamentos necessários e que são de sua responsabilidade, o que era uma das reclamações em relação ao serviço da BH.