Linha de fogo recua sete quilômetros na Estação Ecológica do Taim

O quinto dia de combate ao incêndio na Estação Ecológica do Taim começou por volta das 5h30min desta sexta. Conforme o comandante da missão, o capitão do Corpo de Bombeiros Silvano Sliveira Rodrigues, o vento sopra na direção da área que foi queimada. "O reforço que começou hoje é considerado suficiente. Em torno de quatro mil hectares já foram queimados. A linha de fogo, que ontem era de 11 quilometros, hoje está em torno de três", afirma.

São usados dois helicópteros no combate as chamas. Por terra, bombeiros usam com abafadores e sopradores e bombas de cortagem nas costas para atuar contra o fogo. A estimativa é de que mais de 6.400 litros de água por hora sejam lançados sobre o território. A causa do início do fogo teria sido um raio que atingiu um banhado próximo à BR-471, no município de Santa Vitória do Palmar.

Taim

A Estação Ecológica do Taim é uma unidade de conservação de proteção integral da natureza localizada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Situada entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, o local abriga pelo menos 30 espécies de mamíferos e 250 aves. O local é administrado pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.