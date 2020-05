Livramento e Rivera desenvolvem projeto de criação de Comitê Binacional de enfrentamento à Covid-19

publicidade

Em reunião realizada ontem em Rivera, no Uruguai, o prefeito de Santana do Livramento, Solimar Ico Charopen, o presidente do Uruguai, Lacalle Poul, e a intendente da cidade de Rivera, Alma Galup, discutiram o conjunto de aspectos que envolve as duas comunidades da fronteira física. A pauta foi o novo coronavírus e suas consequências.

Entre os temas debatidos, está a criação do Comitê Binacional de Saúde, visando trabalhar de forma integrada para o enfrentamento à Covid-19. Houve também relatos sobre os procedimentos já adotados voltados à pandemia. Ico informou ainda que, das medidas a serem tomadas de imediato, estão ações mais incisivas no controle ao vírus. Será realizada a medição da temperatura corporal das pessoas que ingressam na cidade.

O último levantamento, atualizado até a manhã desta sexta-feira, apontava 36 casos da doença em Santana do Livramento, com um óbito. Em Rivera, são 42 casos confirmados e dois óbitos, conforme dados da área de saúde da municipalidade (ROU).