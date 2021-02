Livramento vacina no domingo para agilizar imunização

publicidade

Autoridades da área da saúde decidiram manter a vacinação neste domingo, em Sant’Ana do Livramento, na Fronteira Oeste do RS. A imunização está voltada a pessoas a partir dos 80 anos de idade e se estenderá até as 18h. O único local disponível é a unidade da Vigilância Sanitária, na rua Salgado Filho nº 662, centro da cidade.

Está disponível o atendimento pelo modo drive-thru. Os documentos necessários são o CPF ou Cartão SUS e documento com foto. O município recebeu 1.220 doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

