Lobo marinho é solto na Praia do Cassino

Foi solto na tarde desta terça-feira na Praia do Cassino um lobo marinho. O animal, um macho jovem, havia sido encontrada no último dia 10 de junho próximo a Bojuru. Ele estava magro, fraco e cansado e foi encaminhado ao Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram) para passar por período de reabilitação.

Conforme a coordenadora de comunicação do Projeto Pinípedes, Manuela Soares esses animais vêm de colônias migratórias na Argentina e Uruguai. “Após o verão, buscam locais estratégicos para alimentação e acabam aparecendo no litoral gaúcho aonde é mais comum o aparecimento de leões e lobos”, disse.

Nesta terça, dois técnicos do Núcleo de Recuperação de Animais Marinhos (Nema) e um estagiário do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram) participaram da soltura do animal macho e juvenil. Também participaram da soltura integrantes do Projeto Pinípedes do Sul.

Apenas no último mês foram encontrados no monitoramento da praia três lobos marinhos. Caso qualquer pessoa encontre um animal marinho debilitado, a orientação é entrar em contato com o NEMA (53) 3236.2420 ou Cram Furg (53) 3231.3496 para realizar registro de ocorrência, pois os profissionais destas unidades são capacitados para lidar com este tipo de situação relacionada a animais marinhos.

Recomenda-se manter a distância do animal, não o alimentar e afastar bichos domésticos das proximidades.