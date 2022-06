Loja Social Móvel da Campanha do Agasalho de Esteio estará no bairro Três Marias até quinta-feira

publicidade

Até a próxima quinta-feira, moradores do bairro Três Marias podem retirar peças de roupas em mais uma edição da Loja Social Móvel da Campanha do Agasalho de Esteio, montada no salão da Igreja Santo Antônio Maria Claret (avenida Luiz Pasteur, 8.238). Na terça e na quarta-feira, a escolha dos vestuários acontece das 13h30min às 16h30min, e na quinta-feira, das 9h às 11h30min.

No local, podem ser retirados, gratuitamente, itens como roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, acessórios e artigos de cama, mesa e banho. Para isso, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência da região onde está acontecendo a Loja Social Móvel e, no caso de menores de idade, certidão de nascimento. Entretanto, é possível retirar até três itens por pessoa da família.

As roupas distribuídas são arrecadadas em caixas de coletas e drive-thrus promovidos pela prefeitura. A meta do Executivo é superar as 7,4 mil peças de roupas arrecadadas e mais de 8,1 mil peças doadas na Campanha do Agasalho do ano passado.

A próxima edição da Loja Social Móvel acontece no bairro São Sebastião, de 27 a 30 de junho, no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU (rua Rio Grande, 2.580, em frente ao Residencial Pôr do Sol).

Veja Também