Maesa Cultural acontece no próximo domingo em Caxias do Sul

No próximo domingo, acontece mais uma edição da “Maesa Cultural”, com visitação guiada ao complexo em que a comunidade pode conhecer a parte interna da Metalúrgica Abramo Eberle SA (Maesa) e a história desse prédio de grande importância para Caxias do Sul. Das 9h às 17h, em frente ao prédio, acontecerá a feira de artesanato, exposição, e outras atividades, na rua Plácido de Castro. Em caso de chuva o evento será cancelado.

As visitas serão de 20 a 30 minutos, organizadas em turnos das 14h às 17h, com até 30 inscritos por turma. O acesso ao prédio será pela Plácido de Castro, junto à entrada da sede da Guarda Municipal. Os interessados em participar da visita guiada devem fazer a inscrição pelo Google Forms.

O prédio da Maesa se tornou patrimônio histórico de Caxias do Sul em 2015. O local foi doado do Estado para o Município e o acordo prevê que o complexo de 53 mil metros quadrados se destine a uso público com finalidade cultural, de equipamentos públicos e de funcionamento de órgãos públicos, preservando as características arquitetônicas e culturais do patrimônio.

Inaugurado em 1948, quando o império de Abramo Eberle completava 52 anos, o complexo conhecido como a Fábrica 2 concentrava os trabalhos de fundição, mecânica, forja e produção de talheres. Foi lá, por exemplo, que o Monumento ao Imigrante foi fundido, entre 1953 e 1954.

O complexo compreende todo o quarteirão entre as ruas Plácido de Castro, Dom José Baréa, Pedro Tomasi e Treze de Maio. A Maesa envolve quatro quadras, deixando livre uma grande área verde, uma pracinha, um lago e algumas ruas internas de acesso, onde estão distribuídos galpões e edificações de um e dois andares.

