Mais de mil estabelecimentos são fiscalizados em Frederico Westphalen

A equipe de fiscais da prefeitura de Frederico Westphalen, com apoio da Brigada Militar e seguindo orientações do Ministério Público (MP), já realizou mais de mil atos de fiscalização em estabelecimentos comerciais do município. Nos últimos dias foram interditados e autuados quatro bares que estavam desobedecendo as determinações quanto ao isolamento e proteção que constam em decretos municipais neste período de prevenção ao coronavírus.

Segundo a Administração Municipal, foram realizadas fiscalizações em relação a festas particulares, jogos de futebol e torneio de bocha. Os eventos provocavam aglomerações, colocavam pessoas em risco de contágio e desrespeitavam as determinações oficiais.

As abordagens têm o objetivo de dispersar as pessoas e orientar a todos os estabelecimentos comerciais quanto à necessidade urgente sobre o cumprimento das determinações de medidas de contenção e prevenção ao Covid-19. O prefeito José Alberto Panosso disse que é preciso evitar aglomerações e praticar o distanciamento social, medidas básicas que auxiliam a evitar a disseminação do vírus. “Também são feitas recomendações que nos postos de combustível e bares para que não seja comercializada bebida alcoólica”, observa.

O último boletim da secretaria municipal de Saúde e Hospital Divina Providência (HDP) aponta que a cidade possui um caso confirmado de Covid-19. Além disso, desde o início da pandemia, foram atendidos e descartados 240 casos e 32 pessoas estão em isolamento domiciliar. Os casos negativados somam 11 e dois casos suspeitos estão em análise laboratorial no HDP.

Um carro de som circula pela cidade orientando as pessoas a usarem máscaras. Denúncias sobre o descumprimento das medidas, sugestões ou esclarecimentos de dúvidas, podem ser feitos pelos telefones (55) 99903-4836 (com Whatsapp) ou (55) 3744-5050.